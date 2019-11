„Borati“ koomik: „Facebook oleks lubanud Hitleril juudivastaseid poliitreklaame avaldada.“ 

Nimekas koomik pälvis neljapäeval New Yorgis konverentsil Never Is Now ADL International Leadership Awardi nimelise auhinna ning kasutas tänukõnet, kritiseerimaks firmasid, kes võimendavad ühiskonnas viha ja vägivalda. „Kogu seda viha ja vägivalda soodustab käputäis internetifirmasid, kes kokku moodustavad ajaloo suurima propagandamasina,“ ütles Baron Cohen Briti lehe The Independent teatel