Rihanna vägivaldne ekskallim Chris Brown sai teise lapse 

Chris õhkab sotsiaalmeediasõnumis: "Nii, kui ma sind nägin, olin armunud," millest TMZ.com loeb välja uudise, et Browni ekskallim Ammika Harris on lapsega maha saanud. Harrise rasedusest kirjutas USA kõmuajakirjandus esmakordselt augustis. Ammika sotsmeediapostitusest võib järeldada, et talle sündis poeg.