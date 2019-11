Vogue'i esikaanel poseerib Mehhiko legendaarne meesnaine 

37aastane Estrella Vazquez on Mehhiko põliselanike sapoteekide soost tüüpiline muxe - poisina sündinud, kuid naisterõivaid kandev ja naisena käituv transsooline. Sapoteekide seas on muxe'sid olnud sajandeid, kuid Mehhiko roomakatoliku pärandi ja traditsioonilise matšokultuuri tõttu on geide ja transsooliste vastasus väga levinud olnud.