Baldwinid loodavad vaatamata raseduste katkemisele viienda lapse saada 

Hilaria (35) elas raseduse katkemise üle juba seitse kuud tagasi, kuid oli varsti taas lapseootel. Paraku selgus hiljutisel 20. nädala ultraheliuuringul, et nüüdne rasedus on peetunud.

Baldwinid osalesid neljapäeval New Yorgis Ameerika loodusloomuuseumi galal ja tõdesid, et viimased nädalad on olnud valusad. "Küll me saame veel lapse, lihtsalt mitte praegu," ütles Alec (61) telesaate "Extra" reporterile. Traagika on abielupaari veelgi lähendanud. "Kui oleksime lähedasemad, oleksin juba Hilaria külge kinni õmmeldud," viskas näitleja naljagi.

Hilaria rääkis, et tunneb end nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt juba paremini. Sotsiaalmeediakommentaarides on talle väga palju toetust avaldatud. "Sellise uudise jagamine võib olla raske, aga kui kord juba jagad, tundub see reaalsem ja kui see on reaalsem, saad paraneda ... Tundsin ka, et ma pole üksi."