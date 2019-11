Maailma seksikaim telesõu jääb fännide kurvastuseks tänavu ära 

Victoria's Secreti pesuetenduste teleülekanded on vaatajaid rõõmustanud 2001. aastast peale. Esimene moesõu oli toimunud juba 1995. aastast aastasse marssisid lavale glamuurses pesus ja hõrkude inglitiibadega supermodellid, nende seas Naomi Campbell, Gisele Bündchen ja Miranda Kerr. Kuid Victoria's Secreti läbimüük on 2016. aastast järjest vähenenud nagu ka moeetenduse populaarsus: mullu vaatas Victoria's Secreti telesõud rekordvähe inimesi. Pesuetendust on nimetatud seksistlikuks ja aegunuks, kirjutab BBC News.

"Mõtleme, kuidas kaubamärgi positsiooni parandada ning seda klientidele kõige paremini edastada," ütles Burgdoerfer, lisades, et pesuetendused on olnud Victoria's Secreti kaubamärgi tähtis osa ja märkimisväärne turundussaavutus.

Firma on saanud kriitikat modellide üheülbalisuse eest, mis ei peegelda naissoo eri kehakujusid ja ihuvärve. Mullu kuulutas Victoria's Secreti (nüüdseks endine) turundusboss Ed Razek, et nad ei palka moesõule eluilmaski transseksuaale ega vormikaid naisi. "Miks? Sest see etendus on fantaasia." Hiljem palus Razek taktitu märkuse eest vabandust. "Võtaksime kindlasti oma sõusse ka transmodelli."