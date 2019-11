„PUUDUTA MIND“ | DJ Sten Roosvald ekstaatilisest tantsust: homme pole pohmakat, sest täna olen kaine! 

Sten, mille poolest DJ töö sellistel pidudel erineb tavalistest klubiöödest?

Mis on ekstaatiliste tantsuõhtute korraldamise juures kõige nauditavam?

Ideaalis naudin igat momenti. Mitte et see alati õnnestub, aga siiski. Inimeste erinevaid eneseväljendusviise koostöös muusikaga, kuidas keegi liigub. Kuidas keegi tantsib. Mis tundeid erinevad heliteosed inimestes tekitavad. Märkan tantsijate näoilmeid, kes on tulnud õhtut, muusikat, iseennast ning teisi nautima. Ekstaatilise tantsu eesmärk on pühitseda ning tähistada Elu.

Mis on selles ürituses nii erilist, et mitmendat korda juba DJ-na üles astuda?

Mulle on see idee algusest peale meeldinud. See on teistmoodi üritus. Kui õigesti teha, on see korralik rännak. Kõik on kained. Kestvus veidi üle kolme tunni, mis tähendab, et ei ole väga aega niisama jaurata. Konkreetne. Samas orgaaniline.

Mida öelda julgustuseks sellele, kes pelgab tulla?