Kim Kardashian tahab ka meestele trimmivat aluspesu teha 

39aastane reality-täht ja ärinaine paiskas septembris turule uue kaubamärgi SKIMS, pakkudes suguõdedele mitmesuguseid figuuri korrigeerivaid pesuesemeid. Eri ihutoonides kollektsioonile on lisandunud waist-trainer'i korsetid, ihuteip ja nibukaitsed.

"Minult on palju küsitud ka meeste kohta ja ma tahaksin seda [meestekollektsiooni] väga teha, loodetavasti asume peagi selle kallale," rääkis Kim E! Newsile ja lisas, et tal on meeste jaoks juba väga lahedaid ideid varuks.