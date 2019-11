Kas vennad Harry ja William on lootusetult nugade peal? 

Ajakirja People allikate teatel tunnevad Harry (35) ja tema abikaasa Meghan (38) end ülejäänud kuninglikust perekonnast eraldatuna. "Nad on verilihal ja haavatavad," ütles kuningliku paariga intervjuu teinud Tom Bradby, kes on Harry lähedane sõber.

Ajakirja People teatel peituvad Williami ja Harry tüli juured 2016. aastas, mil tulevane troonipärija William manitses nooremat venda, et too oma uue südamedaami, Ameerika näitlejanna Meghan Markle'iga liiga kiiresti abielluma ei tõttaks. Harryl oli varem olnud kaks pikemat armulugu, Chelsy Davy ja Cressida Bonasega, kuid mõlemal puhul vindus suhe aastaid, käidi kokku-lahku ning lõpuks läks Harry oma teed. Tumedapäine ameeriklanna aga võlus Harryt jäägitult ning suhe arenes tormiliselt.

Printsess Diana 1989. aasta septembris poegi kooli saatmas - tegu oli prints Harry esimese koolipäevaga. Foto: PA Wire/PA Images

Nad tutvusid 2016. aasta suvel ning juba kolm-neli nädalat hiljem kutsus prints näitlejatari endaga Aafrikasse kaasa. Seal oli Harryle selge: ta on leidnud elu armastuse. Sama aasta sügisel tegi prints midagi erakordset: ta võttis ajakirjanduses oma pruudi kaitseks sõna, paludes, et Meghanit ei kimbutataks. Oli selge: Harryl on ameeriklannaga tõsised plaanid. Novembris 2017 kuulutati välja kihlus ning järgmise aasta mais peeti pulmi. Prints William aga kurameeris Catherine Middletoniga kaheksa aastat (ja läks temast vahepeal lahkugi), enne kui nende suhe pulmadeni jõudis.

Küllap on William ka tõsiselt häiritud, et Meghani sugulased eesotsas isa Thomas Markle'i ja poolõe Samanthaga on Briti kuningakojale oma kriitiliste intervjuude ja väljaütlemistega palju meelehärmi põhjustanud. People'i allika kinnitusel on Williami ja Harry vahel aga teisigi lahendamata erimeelsusi. Varem aitas neid lahendada kuninganna kauane erasekretär Christopher Geidt, kes silinud ka vendade suhteid isa Charlesiga. Kuid 2017 pani Geidt ameti maha ning printsid jäid vahemeheta. "Poiste vahel on palju solvumist ja lahendamata probleeme."