Eesti kuulsaim juutuuber Maria Rannaväli on hädas kuulsusega: väldin kesklinnas käimist iga hinna eest! 

"Ma väldin kesklinnas käimist iga hinna eest," tunnistas Maria. "Mitte sellepärast, et see oleks nii hull. Aga kunagi, kui hakkasin Youtube´i tegema ja läksin kodust välja, pidin iga kord tegema vähemalt viis pilti."

Maria sõnas, et kommentaaridega, mida jagatakse veebis, saab hakkama, neid mitte lugedes. "Aga kui sa kõnnid kesklinnas, ei saa sa lihtsalt õhku haihtuda. See on ikka väga hull, kui vahel mõnitatakse, eriti kui sa kõnnid üksinda."

Maria saab ka alati aru, kui keegi vaatab, või kommenteerib eemalt. "Ega vaatamine kõige rohkem häirigi. Pigem ongi see, kui tullakse huiama. Päriselus ei ole sul kuhugi põgeneda. Hüütakse või karjutakse. Saan aru, et see on osa sellest maailmast, kuhu olen ennast pannud."

Maria meenutas ka hiljutist juhtumit Saaremaal ja tunnistab, et ei taha enam spaades käia. "Eriti perespaades. Sööme õhtust ja tullakse söögilaua taha. Ma saan aru, et need olid nooremad. Aga oli ka juhtum, kui ujusin basseisin ja tuli keegi küsimusega, kas minuga saab pilti teha. See ei ole see, et see mind nii väga sellel hetkel häiriks. Aga ma tulen spaasse puhkama, et seal rahus olla. Minu arust on mingid kohad, kus peaks olema ilmselge, et sa ei lähe sellist asja tegema," sõnas ta.