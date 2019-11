TIMMERI TAROSKOOP 25. NOVEMBER – 1. DETSEMBER | Jäär on romantik, Sõnn juhipositsioonil 

JÄÄR on nädala algul romantik ja elunautleja. Võtate aja maha ja armastate. Järgmisel hetkel süüdistate end, sest töö on tegemata. Kuidagi nii need teie tujud sel nädalal käivadki, üles-alla. Korraga liiga palju asju ja teid tõmbab ikka armastuse poole. No tüüpiline Jäär tõmbab siis käsipiduri peale ja hakkab analüüsima: mida tegema peaks? Tööd või pühenduma suhtele? Ja nii see aeg kulub, lihtsalt arutledes.

KAKSIKUD unistavad, aga ise ei tea täpselt, et millest. Rahaline olukord ei ole teil sel nädalal just kõige parem, aga armastus ja kirg - vot need on teie teemad. Te suudate kõike muud võtta kergelt. Suhetes olete rohkem andja kui saaja ja naudite lähedust sajaprotsendiliselt. Ärge siis liiga klammerduge nende tunnete külge, võite kaaslasele lõpuks oma suure armastusega nädala lõpus tüütuks muutuda.