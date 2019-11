Silvia Ilvese ja Paul Neitsovi romanss läbi! Silvia: tahan nautida muusikuks ja armastavaks emaks olemist 

´"Armunud olemine on imeline, lausa õnnelikuks tegev tunne, mis annab lootuse unistada. Paul on vist sama suur unistaja ning julgustab sellega mind taas ellu viima suuri unistusi! Pean omale siiski tunnistama, et praegune elutempo, kus püüan hakkama saada kireva muusiku eluga ning sealjuures veel armastada lapsi, ei saa ma lubada omale kohtinguid, "oma aega", unistamist järjekordsest võimalikust armastusest... ja mida kõike veel!" kirjutab ta.

Silvia kirjutab, et loodab, et nad on Pauliga piisavalt tugevad, et suudavad ka edaspidi lava jagada, kuigi hea meelega annaks haavadele paranemisaega. "Muusika oli see, mis meid liitis, muusika tõi lootuse armastada, muusika jäägu meid hoidma sõpruses! Kui ma nüüd tegin vea oma otsuses, mille langetamisel domineeris mõistus, mitte süda, siis olen ma ise kõige suurem kannataja.

(Teenin ära nüüd kohtumõistmise ning pettuvad need, kes lootsid, et leidsin omale viienda lapse isa)."