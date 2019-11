Inimesed Saatuse kiuste ooperimaailma tippu pürgiv Triin Lellep: ma ei julgenud õieti rääkidagi Kroonika , täna, 08:48 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis / ERR

Pariisis elav sopran Triin Lellepil on kõik eeldused läbimurdeks suurde ooperimaailma olemas olnud, aga saatus on talle ette veeretanud uskumatuid katsumusi, et tee unistuse täitumiseni oleks võimalikult konarlik.