Toitumisnõustaja Erik Orgu toibub operatsioonist 

„Oluline on tervis ja ühel päeval kõndida nii, et kõhupiirkonnas ei oleks valu," lausus Orgu. „Põhiline on see, et saaksin end taas hästi tundma. Olen tänulik arstidele, kes tegid head tööd, ning inimestele, kes veensid mind lõpuks operatsiooni ette võtma,“ sõnas Orgu, lisades, et see vindus tal kaua.