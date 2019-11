Allan Martinson ilmus Silverspoon galale uue kaaslasega 

Hiljuti tutvumiskeskkonnas Tinder kontot omanud Martinson ütleb, et nemad on Katriniga head sõbrad. Kroonikal ei õnnestunud Eesti ühe tuntuima toidufotograafi käest uurida, kas neid seob Allaniga siiski midagi enam kui sõprus või on ettevõtja endiselt vallaliste poissmeeste nimekirjas. Oma koduleheküljel kirjutab Katrin enda tutvustuseks, et ta hindab inimestes ehedust, kuid ehedate asjade ja tegude tegemiseks on vaja julgust. „Ole aus ja anna infot, mille põhjal teine saaks ise otsustada,“ kirjutab Katrin.