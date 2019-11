Häbistatud prints Andrew taandus avalikust elust 

Kuigi prints (59) ütles avalduses, et Elizabeth II andis talle loa ametikohustustest „lähiajaks“ taanduda, on Daily Mail veendunud, et tegelikult on printsi taandumine kuninglikust rollist monarhi karistus keskmise poja ebadiskreetse käitumise ja seda kinni mätsida üritanud intervjuu eest. Andrew püüdis laupäevases BBC-s usutluses kuuldusi seksuaalvahekordadest 17aastase neiuga, kes enda väitel oli USA ärimehe Jeffrey Epsteini seksiori. Teleusutlus aga ei kustutanud kahtlusi ja valas õli tulle juurdegi: prints ei paistnud kahetsevat suhtlust pedofiilist miljardäriga ning ütles, et see sõprus oli talle väga kasulik olnud.