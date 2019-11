Raamat Shakespeare and Company – raamatupood kui romaan Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

RAAMATUÄRI PÕLVEST PÕLVE: Praegune omanik Sylvia Beach Whitman oli 22aastane, kui hakkas isa poes abistama. Nüüd peab ta Shakespeare and Companyt koos oma elukaaslase David Delannet'ga. Neli aastat tagasi tegid nad raamatupoe kõrvale kohviku. Foto: VIDA PRESS

Raamatuvirnade ümber tuleb ettevaatlikult laveerida, et kitsukeses ruumis midagi ümber ei ajaks. Põrand kääksub nagu iidne laev ja laternad heidavad kuldset kuma. Legendaarses Shakespeare and Company raamatupoes Pariisis on tunne, et kohe astub kõrvalriiuli tagant välja Ernest Hemingway, omaaegse kaupluse-salongi püsikunde. See kirju minevikuga raamatupesa on sündinud kirglikust armastusest kirjasõna vastu ning pakkunud öömaja kümnetele tuhandetele kirjanikuhakatistele.