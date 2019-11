Toomas Leito: „Hugo Hiibus oli lõputu optimist! Ma ei ole teda kunagi morni näoga näinud.“ 

Leito oli aastatel 1995-1998 Sõnumilehe vastutav väljaandja ja seal ilmusid ka Hugo Hiibuse saržid. „Sõnumilehe aegadel oli meil tihe koostöö,“ ütleb Leito ja lisab, et tundis Hiibust ka juba varasemast ajast.

Ta mäletab, et oma tööde pärast oli karikaturist vahel ka tsensuurile hambu jäänud, Sõnumilehele tehtud saržidega aga seda siiski ei juhtunud. „Puutusime üsna sageli kokku ja rääkisime siis maast ja ilmast. Ta oli suheldes ääretult lahe ja intelligentne inimene. Vähe sellest - ta tegi isegi ilusa sarži minust. See on mul töötoa seina peal siiamaani ja jääb teda meenutama.“