Margus Vaher oma uuest pruudist: oleme kui sadist ja masohhist, kes teineteisega hästi sobivad 

Paar tõepoolest abistab teineteist suurel määral ka töises elus: Merilin oli inspiratsiooniks ning toimetajaks Marguse uuele raamatule “Kuidas armastada naist?”. “Ta oli kirjutamisel inspiratsiooniks ja teksti toimetamisel samuti veidi abiks. Rääkimata sellest, kui mõnusalt tekst voolab, kui oled just kohanud naist, kes puudutab su südant!” õhkab ta.

Margus omakorda kirjutas oma muusikust elukaaslasele esimese soolosingli “Koos”, mis räägib nende suhtest. “See laul on meie suhte lugu, kus teeme mõlemad kaasa,” ütleb ta.

Mõnda aega hiljem oligi paar juba romantilises suhtes. “Merlin on mu pulssi tõstnud ja naeratama pannud suvest alates,” muheleb Margus. Kui küsida, mis teda Merilini juures paelub, vastab ta, et neiu juures on mitmeid külgi, mis teda ligi tõmbab: “Olenevalt nädalast on mul vahel tunne, et mul on kodus seitse naist ühes isikus,” naerab mees.“Mind köidab tema siirus, naiselikkus, ausus, nutikus, mängulisus ning kohe päris kindlasti tema täiesti süüdimatu huumorimeel.”

Kuigi Margus ja Merilin on mõlemad muusikuhingega, siis kas nad on ka oma olemustelt sarnased, või kehtib nende puhul pigem reegel, et vastandid tõmbuvad? “Hingelaadilt sarnased, välimuselt nagu kaunitar ja koletis, huumorimeelelt väga sarnased - armastame mõlemad kuiva sarkastilist huumorit. Ehk siis lühidalt öeldes nagu sadist ja masohhist, kes teineteisega hästi sobivad,” vastab Margus.

Margus on ka varasemalt leheveergudel avameelselt oma suhetest rääkinud. Ta on öelnud, et armub väga harva, kuid kui see juhtub, on see väga tähenduslik. Marguse sõnul on ka Merilinisse armumine väga tähenduslik: “Kõik armumised on tähenduslikud, sest kõik inimesed meie ellu on tulnud meile midagi õpetama ja peegeldama,” sõnab ta.