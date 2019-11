Briti tantsusaate esimene meespaar vallandas kaebuste laviini 

"Tundsin esmakordselt elus, et mind võeti omaks sellisena, nagu ma olen," rääkis tantsusaatega mullu liitunud ja sel hooajal juba välja langenud Johannes (32) seltskonnaajakirjale Hello!. Ta lisas, et luba koos teise mehega avalikkuse ees tantsida kõneleb brittidest mõndagi. "Armastus ei tunne piire," kommenteeris Radebe veel oma Instagrami postituses.

Sotsiaalmeedias kogus meeste etteaste küll ohtralt kiitvaid kommentaare, kuid ka kriitikat, kirjutab The Guardian. BBC Newsi teatel võtsid mitmed vaatajad telekanaliga ühendust, kuulutamaks, et ei kavatse tantsusaadet enam vaadata, kui samasoolised paarid seal tavaliseks saavad. BBC on saanud juba 189 kaebust, milles öeldakse, et kahe mehe tants oli solvav vaatepilt. Telekanal aga teatas vastuseks, et "Strictly Come Dancing" on inklusiivne saade, mis võimaldas uhkusega Johannese ja Graziano ühist profitantsu. "Nad on ennekõike tantsijad ning nende sugu ei avaldanud etteastele vähimatki mõju."