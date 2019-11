Prints Andrew' skandaal annab valusa hoobi tema tütre pulmadele 

31aastane printsess teatas septembris, et on kihlunud vanasse Itaalia aadlisuguvõssa kuuluva kinnisvaraärimehe ja multimiljonäri Edoardo Mapelli Mozziga (34). Õukonna teatel peetakse pulmad 2020. aastal.

Kui aasta tagasi abiellus Beatrice'i noorem õde Eugenie, korraldati laulatus kuningliku Windsori lossi kabelis. Kuna pruut soovis tõllaga läbi linna sõita, kulus Briti maksumaksjal printsessi pulmade turvamise peale väidetavalt kaks miljonit naelsterlingit. Briti kõmumeedia usub, et printsess Beatrice võib madala profiili hoidmiseks abielluda koguni võõrsil.

Eile õhtul teatas prints Andrew, kelle mainet on määrinud seotus skandaalse USA miljardäri, alaealiste seksivõrgustiku pidamises süüdistatud Jeffrey Epsteiniga, et taandub lähiajaks kuninglike kohuste täitmisest. Virginia Giuffre'i nimeline ameeriklanna väidab, et Epstein sundis teda printsiga kolm korda seksuaalvahekorras olema, kui ta oli 17aastane.