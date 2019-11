Film Suure edu tuules: „Vanamehe film“ saab peagi järje! Toimetas Keit Paju , täna, 11:45 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Septembri lõpus jõudis kinodesse animakomöödia “Vanamehe film”, mis osutus kinodes väga populaarseks ning sai ka kriitikutelt häid arvustusi. Filmi tegijad on tragid ning avalikustasid, et üsna pea on tulemas ka järjefilm!