KATKEND RAAMATUST | Joel Juht meenutab punkrielu: kaotasin oma pereliikmed, sugulased ei julgenud minuga läbi käia 

„Kui sain vanemaks, tajusin, et minuga räägiti käskivas kõneviisis ning suruti jõuliselt. See oli äärmiselt alandav,“ mäletab ta. „Mulle see ei istunud. Kurtsin oma parimatele sõpradele, et sellised paugutamised mulle ei sobi. Sain 17aastaseks, lõpetasin põhikooli. Mul oli vaja võimalikult kiiresti Jõgevalt ära pääseda, sest kui oled kasvanud koos jõukudega, siis su sõnavara on pättide sõnavara, kus on väga palju vanglatermineid.“ Et punkrist välja rabeleda, mõtles Joel välja peene plaani: pani oma jala ise kipsi. Vigast kamandada pole ju mõtet. Kolm kuud hiljem läks ta sõjaväkke. Vanemate kirjaliku nõusolekuga.