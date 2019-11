Coldplay keeldub tuuritamast, kuna see reostab keskkonda 

Laulja Chris Martin ütles BBC Newsile, et ansambel vaeb tuuritamise keskkonnamõjusid ning kavatseb maailmaturneele minna alles siis, kui selle süsinikujalajälg vähemalt neutraalseks jääb.

Briti bänd on parasjagu Jordaania pealinnas Ammanis, et anda seal homme kaks kontserti: ühe päikesetõusul ja teise -loojangul. See peegeldab nende uue albumi "Everyday Life" kaht poole. Kontsertidest tehakse YouTube'is otseülekanne.