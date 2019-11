FOTOD | Helen Adamson päästis Balil hulkuva kassi: ta oli nii halvas seisus, et nutsin lohutamatult, kui ta leidsin 

Helen räägib, et leidis kassi Balil oma elamiskoha lähedalt. Ta sõitis rolleritel sõpradega linna ja kassike oli lihtsalt keset teed. „Ta ei liikunud eest ära ja see on ilmselge näitaja, et kassil on midagi väga halvasti, kui ta ohu eest ära ei jõua liikuda – ta peab olema vigastatud või väga haige.“ Elamiskohta tagasi sõites Helen looma enam ei näinud. Õhtul kohtas ta kassi aga taas, mispeale otsustas naine linna kassitoitu ostma sõita. „Ostan alati kassipoegadele mõeldud toitu, sest see on kõrgema toiteväärtusega. Ingel aga süüa ei tahtnud, kuigi oli nõrk ja haige.“ Kui kass ei söö, on see samuti Heleni sõnul kindel märk, et loomal on midagi tõsist viga.