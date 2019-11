Grammy nominatsioonid: Tayloril on põhjust nutta, Billie’l tralli lüüa 

BBC News märgib, et kümne Grammy, sealhulgas kahe parima albumi auhinna laureaat Taylor Swift kogus küll tänavu neli Grammy nominatsiooni, kuid praagiti välja parima albumi kategooriast. Ometi oli talle selles alajaotuses lausa võitu ennustatud. Lohutada võib ta end aasta laulu Grammy nominatsiooniga pala "Lover" eest. See on nominentide seas ainus pala, millel on üksainus autor, ja see autor on Taylor Alison Swift.

17aastane Billie Eilish on nüüd Grammyde ajaloo noorim laulja, kes on pälvinud nominatsiooni kõigis neljas tähtsamas kategoorias. Billie saab küll detsembris 18, ent kui tema "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" peaks parima albumi Grammy võitma, tõuseb Billie ikkagi selle kategooria kõigi aegade noorimaks laureaadiks, kujutades troonilt senise rekordiomaniku Taylori, kes oma teise plaadi "Fearless" eest parima albumi Grammyt pälvides oli 20aastane.

Ariana Grande, kes polnud varem saanud ühtki põhi-Grammy nominatsiooni, kandideerib nüüd aasta albumi ja aasta salvestise kategoorias. See on kõrge tunnustus. Esmakordselt pääses aasta albumi auhinna nominentide sekka ka Lana Del Rey.