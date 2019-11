Märt Agu teeb koreograafia Broadway muusikalile "Laulev revolutsioon" 

"Meid tutvustas ühine sõber, et äkki võiksime midagi koos teha," räägib koreograaf koostöö algusest Ameerika produtsendi ja lavastaja Tony Spinosaga. Kuulus lavastaja on võtnud eesmärgiks tuua Broadway lavale muusikal "Singing Revolution: Musical" ("Laulev revolutsioon" - toim.) ning on muusikali koreograafiks valinud Märt Agu.

Märdi sõnul on muusikal laulvast revolutsioonist juba kaante vahel - nüüd on vaja ainult tegutseda. "Libreto on olemas, muusika on olemas. Edasi on ta juba täpselt sellises faasis, kas keegi "korjab" selle kuskilt üles või leitakse mingid meeskonnad, kes hakkavad siis edasi vedama. Kuna tegemist on täismuusikaliga, see tähendab koor, tantsijad ja peaosatäitjad, siis on ta üle keskmise suurprojekt: päris väikeses kooliteatris ei tee seda," sõnab Märt. "Nüüd tuleb leida ressursid ja meeskond."

Tänapäeva muusikali ideed sünnivad filmimaailmast

Märdi sõnul on muusikalid aja jooksul korraliku uuenduskuuri läbinud. "Kui vanasti oli rahva seas populaarsed klassikalised ja tõsisemad lood, siis nüüd on see muutunud: muusikalid on läinud laste- ja noortepärasemaks ja palju muusikale sünnib filmidest ja multifilmidest."

Üks, mis on ga muutumatu püsinud, on teema, mille ümber kõik keerleb - armastus. "Kui me vaatame muusikale laias laastus, siis põhimõtteliselt võib kõike "Romeoks ja Juliaks" nimetada," naerab Märt. "Ooperifantoom", "Vampiiride tants" ja nii edasi. Mingis mõttes käivad kõik muusikalid õnnetu või keelatud armastuse ümber." Ka muusikali "Laulev revolutsioon" südameks on keelatud armastus eestlase ja venelase vahel.

Millal muusikal lavalaudadele jõuab, ei oska Märt veel öelda. "Tänase päeva seisuga otsitakse nii Ameerikas kui Eestis mingeid mängimis- ja lavastamisvõimalusi ja sorteeritakse pinda nii lauljate kui ruumide osas," räägib ta.