Prints Andrew' kõik 200 heategevusorganisatsiooni peavad uue patrooni otsima 

Kuigi prints ütles eilses avalduses, et Elizabeth II andis talle loa ametikohustustest taanduda, on Daily Mail veendunud, et tegelikult on see kuninganna karistus oma keskmise poja ebadiskreetse käitumise ja seda kinni mätsida üritanud intervjuu eest. Briti kõmulehe andmeil pidas Elizabeth II pikalt nõu troonipärija Charlesiga, kes viibib parasjagu Uus-Meremaa ringsõidul, ning kutsus seejärel Andrew' Buckinghami lossi ja käskis tal taandumisest teatada.