MOEGURMAANIDE PARADIIS | Pealinna vingeimad fashionistad kogunesid Lounge Deja Vu'sse Anu Saagim , täna, 20:39

GALERII

Fashionistad Lounge Deja Vu`s Foto: Rauno Liivand

Pealinna vingeimad fashionistad kogunesid Lounge Deja Vu'sse, et end kurssi viia värske moega. Imperial Fashion show by Loft Showroom tõi sel õhtul külalisteni graatsilise ja stiilipuhta moekollektsiooni, mida külastajad said uudistada maitsvaid kokteile nautides.