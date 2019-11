„Troonide mängu“ näitlejatari survestati alastistseene filmima 

Emilia oli 23aastane algaja näitleja, kui ta „Troonide mängus“ Daenerys Targaryeni rolli sai. Esimeses hooajas, mille võtted algasid 2010. aasta juulis, oli tal mitmeid alastistseene. Varem on ta tunnistanud, et sai need filmitud viinapudelist julgust ammutades. See leevendas paanikat. Nüüd rääkis Emilia Dax Shepardi podcast'is „Armchair Expert“, et ehmus juba stsenaariumi lugedes aktistseenide peale, kuid tundis, et ta on alles näitekooli lõpetanud algaja ega tohi lärmi tõsta. „Nüüd tean palju paremini oma piire: millega ma olen nõus ja millega mitte.“

Emilia on piiritult tänulik vanemale kolleegile Jason Momoale (Khal Drogo), kellega tal oli esimesel hooajal dramaatiline vägistamisstseen, kuid kes oskas tema hirmusid peletada ja kandis hoolt, et ta ei tunneks end ebamugavalt. „Jason nuttis rohkem kui mina. Mõistan alles nüüd, kuidas mul temaga vedas, sest see kõik oleks võinud hoopis teistmoodi minna.“ Jason hoolitses selle eest, et Emilia ei peaks midagi vastumeelset tegema. See oli näitleja jaoks ootamatu suhtumine. „Ta oli nii hea ja taktitundeline ja hoolis minust kui inimesest.“

Maikuises intervjuus tunnistas Emilia, et talle pakuti Anastasia Steele'i rolli sadomasolembeloos „50 halli varjundit“, kuid ta keeldus. „Mul oli alastusest rääkimisest villand.“