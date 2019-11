GALERII | Kaido Höövelson üllitas raamatu teekonnast kuidas jõudis sumomaailma tippu ja sai Barutoks. 

„Kuulus Baruto“ ei ole liialdus, sest Tokyos, kus elab kümme korda rohkem inimesi kui Eestis kokku, tunnevad inimesed teda kõikjal ära. Ka see ei ole liialdus, kui öelda „rääkimata lood“, sest selles raamatus on palju lugusid, mida Kaido ei ole kunagi varem rääkinud.

19. veebruaril 2004 istus 19aastane Kaido Höövelson Tallinnas lennukisse, et jõuda Kopenhaagenisse ja sealt edasi Tokyosse. Ta ei teadnud, millal ta jälle koju saab ja lähedasi näeb. Ta ei teadnud, mis teda Jaapanis ees ootab. Teadis ainult, et temast peaks Jaapanis saama profisumomaadleja.

20. augustil 2019 istus Kaido Höövelson Tallinnas lennukisse, et jõuda Helsingisse ja sealt Tokyosse. Seekord lendas ta koos abikaasa Elena ja poja Taariga ning ta teadis, mis teda ees ootab – Jaapani sõbrad, tuttavad ja fännid ning paljude aastate jooksul armsaks saanud paigad, mis tema sumokarjääris olulised olid. See on täiesti teistsugune reis kui üle 15 aasta tagasi sumotalli saabumise ajal.

„Ainult need, kes on selle läbi teinud, teavad päriselt, kui karm see elu on,” ütleb Aavo Põhjala, Kaido judotreener Audentese spordikoolis. Kuidas ta 11 teise sumomaadlejaga ühes väikeses toas elades suutis siiski põgenemismõtteid tõrjuda ja igal õhtul üksinda ka lisatrenni teha? Kuidas klubiomaniku naine Kaidot alandas ja kiusas? Milline on Kaido ja tema abikaasa Leena armastuse lugu? Kuidas Kaido pärast sumokarjääri lõppu neli aastat Jaapanis telesaateid juhtis ning miks ta otsustas oma ülieduka karjääri Jaapanis ootamatult lõpetada? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saab vastused raamatust „Baruto. Rääkimata lood”.