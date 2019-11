Kim Kardashiani kauane meigikunstnik tuli viimaks kapist välja 

Makeup by Mario nime all tegutsevale Dedivanovicile anti Hollywoodis Ameerika influentserite auhinnagalal üle edukaima kunstniku auhind. Selle ulatas jumestuskunstnikule Kim (39).

Mario rääkis Daily Maili teatel, et oli mõni päev varem, oma ema 73. sünnipäeval, stressirohkete töökohtumiste järel koju naasnud. "Ema pesi mu pesu ja ma murdusin nuttes," pihtis iluguru. "Ütlesin talle viimaks, et olen kogu elu ja lapsepõlve oma mõtteid, unelmaid, tundeid, loomingulisust maha surunud ja üritanud olla nii nähtamatu, et keegi ei aimaks, mida ma sisimas tunnen."

Mario tunnistas pisarsilmil ka gala publikule, et on gei. Ta seletas, et Albaania päritolu peres ei saanud ta oma tõelist mina avada. Meigikunstnikukski õppis ta vastu ema-isa tahtmist. "Teadsin, et olen teistsugusena sündinud. See traumeeris mind." Ema vastus poja pihtimusele kõlas: "Mario, tänasest päevast peale ei pea sa enam eales häbis ega hirmus elama."