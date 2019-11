IMELINE LUGU: koer diagnoosis oma perenaisel korduvalt vähi! 

Ameerikas Wisconsinis elav Stephanie Herfel on piiritult tänulik oma husky'le, kes mõistis, et perenaisel on midagi viga, ning andis sellest talle korduvalt teada. Tegu oli munasarjavähiga, mis selleks ajaks ei paistnud isegi ultraheliuuringul. Tegu polnud juhusega: Sierra tuvastas Stephanie'l ka uued kasvajad.