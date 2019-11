Inimesed Lauri Saatpalu purjus peaga lavale minekust: publiku ja kolleegide ees on piinlik! Katharina Toomemets, Jaanika Vilipo , täna, 15:31 Jaga: M

GALERII

Lauri Saatpalu Foto: Heiko Kruusi

Eelmisel nädalal palus VAT Teater oma sotsiaalmeedialehel vabandust, et 19. novembri õhtul tuli katkestada Pärnus etendus „Südame sosin“. Põhjuseks see, et tüki ainus näitleja Lauri Saatpalu oli etendusel purjus! Nüüd on Saatpalu sellesama postituse all ka oma sõna sekka öelnud.