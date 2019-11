Lauri Saatpalu astus purjuspäi lavale: näitleja viibib praegu arstide hoole all

"Tundus, et Lauri Saatpalu oli täiesti purjus, laulusõnad sassis ja rütm jumala paigast. Väga piinlik, kõik naersid. Mees kõikus ka," kirjeldas Õhtulehe lugeja Katrin. Lugeja sõnul rääkisid bändiliikmed kontserdi alguses, et bänd tuli otse Hiiumaalt esinemast. Kontsert hilines pool tundi. Saatpalu ütles, et tal on s*tt olla täna ja laulab nagu oskab. Lisaks ütles ta: "Mu tütar on narkomaan. Ma ei ela seda üle ja ma ei oska midagi teha. Ma ei oska mitte midagi teha. Sorry."," kirjeldas Katrin ning lisas, et Saatpalu tundus tema sõnul olevat purjus või vaimselt väga hapras seisundis.