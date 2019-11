Lauri Saatpalu astus purjuspäi lavale: etendus tuli katkestada! 

"Vabandame siiralt oma eilse etenduse "Südame sosin" Pärnu publiku ees, et olime sunnitud näitleja ebaadekvaatse käitumise tõttu etenduse katkestama. Sellist olukorda ei ole kunagi varem VAT Teatri ajaloos ette tulnud, aga seda piinlikum see on - inimeste poolt meie etendusele tulles asjatult raisatud aeg on kõige hindamatum kaotus," kirjutab teater.

Õhtuleht on kommentaari saamiseks pöördunud ka Lauri Saatpalu poole.

"Tundus, et Lauri Saatpalu oli täiesti purjus, laulusõnad sassis ja rütm jumala paigast. Väga piinlik, kõik naersid. Mees kõikus ka," kirjeldas Õhtulehe lugeja Katrin. Lugeja sõnul rääkisid bändiliikmed kontserdi alguses, et bänd tuli otse Hiiumaalt esinemast. Kontsert hilines pool tundi. Saatpalu ütles, et tal on s*tt olla täna ja laulab nagu oskab. Lisaks ütles ta: "Mu tütar on narkomaan. Ma ei ela seda üle ja ma ei oska midagi teha. Ma ei oska mitte midagi teha. Sorry."," kirjeldas Katrin ning lisas, et Saatpalu tundus tema sõnul olevat purjus või vaimselt väga hapras seisundis.

Ka Facebookis kontserdi ürituse lehel nurisesid mitmed pettunud fännid. Luke mõis kommentaari anda ei soovinud ja suunas küsimusteks bändi poole. Saatpalu ise jäi kommentaari küsimiseks tabamata. Küll aga vastas telefonile Dagö bassimängija Henno Kelp, kes juhtunule väga valgust heita ei tahtnud.

"Ma ise nägin ka seda videot ühes meelelahutusportaalis. Selle põhjal otsustage ise, mis seal siis oli. Kui ma oleks publik, siis ma kommenteeriks seda, aga kuna ma olin ise seal muusik ja see on nagu…muusikute jaoks on bänd nagu pereasi. See on minu jaoks üsna isiklik, see, mis seal toimus, on teiste otsustada rohkem. Oma pere kohta ma ei hakka ka rääkima, kui minu peres midagi juhtuks, ei meeldiks mulle seda teiste inimeste ees kommenteerida. Kui te oleks mu pereliige, siis ma räägiks teile, aga ajakirjandusele ei taha ma toimunust rääkida," sõnas muusik Õhtulehele.