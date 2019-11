Rag'n'Bone Mani abielu kestis vaid kuus kuud 

Muusik õige nimega Rory Graham oli Bethiga abiellunud tänavu mais. Mõlemal oli seljas dress, ka külalistel oli palutud vabalt rõivastuda, kirjutab Briti kõmuleht. Tegu oli pika armuloo pühitsemisega: pruutpaar oli koos olnud üle kümne aasta ning neil on kaheaastane poeg Reuben.

Ent Mirrori andmeil on abielu nüüdseks karile jooksnud. "Mingeid hirmsaid tülisid pole olnud ja Rory vaevalt midagi kommenteerib," ütleb aliikas, kes toonitab, et muusik armastab madalat profiili hoida. "Paistab, et see väga armastav ja pikk suhe on kurva lõpu leidnud."