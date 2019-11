HUKATUSLIK INTERVJUU: sponsorid ja ülikoolid pööravad prints Andrew'le selja 

Prints Andrew andis hiljuti BBC-le intervjuu, milles kinnitas, et ei tunne Virginia Giuffre'it, kes väidab, et Epstein sundis teda 17aastasena printsiga magama ning et nad olnud vahekorras veel kahel puhul. Yorki hertsogi argumente on Briti ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias väheveenvaks nimetatud. Lisaks ei kahetsenud ta sõprust Epsteiniga, kes alaealistiku seksivõrgustiku pidamises süüdistuna kohtuprotsessi oodates end augustis New Yorgi vanglas üles poos. Andrew ütles intervjuus, et sõprus Epsteiniga oli talle kasulik, sest andis häid kogemusi äri ajamiseks.