EI TUNNE ÄRAGI! Priit Kuusk on ookeanisõidul endale korraliku meremehevuntsi kasvatanud! 

Kuuse sõnul kasvatas ta silmapaistva vuntsi põhjusega: “Nimelt tahan teha endale uue passi teha ja kohe kui tagasi jõuan, tahan minna Kodakondsus- ja migratsiooniametisse ja pilt ära teha. Siis ajan kohe vuntsid maha, need on jube tüütud!” ütles ta.

Kuuse sõnul peab ta ka päevikut, mille hiljem raamatuks tahab kirjutada. Kuuse sõnul on tema elu laeval väga rutiinne, aga talle on hakanud rutiin meeldima. “Olen sinna kirja pannud, et mulle on meeldima hakanud rutiin. Ma ärkan hommikuti üles, koikust lähen pessu, siis kambüüsi, kogu aeg mõtled, kalkuleerid. Täna käisin näiteks kahes supermarketis varusid täiendamas. Ühest küljest on nagu töö, teisest küljest nagu hobi, ma naudin seda täiega. Kui on pikad mereületused, siis on kokal kõige lõbusam, sest tal on midagi teha.”

Kuuse sõnul on laeva meeskond tema kokkamisoskustega üldiselt rahul. “Üle parda on toitu heidetud vaid kaks korda ja seda ka väikestes kogustes,” tõdes ta. “Bellingshauseni põhimõte on, et me ei raiska midagi, kasutame kõik ära. Asi, mida olen õppinud tegema, on ka s*tast saia teha. Näiteks putru, mis üle jääb, olen saiaks küpsetanud. Esimene kord läks aia taha aga söödi ära ikkagi!”

Kuna Kuusk on nüüd ametlikult üle ookeani seilanud, võib ta enda sõnul kanda rahus punaseid pükse, kuna väidetavalt annab ookeani ületus sellise õiguse. Lisaks tegi Kuusk läbi rituaali, mille käigus merejumal Neptuniga kõneles, seejärel kallati talle pangetäis merevett pähe ning ta pidi põhjani jooma ka soolase napsu.

Hetkel on laevameeskond Brasiilias, Salvadoris ning Kuuse sõnul on ta seal kohtunud mitmete toredate eestlastega. Kuuse reis kestab veel kuu aega ning ka jõulud veedab ta laeva pardal.

Kuuse sõnul oli füüsiliselt merereis kõige raskem teekonna alguses. “Ma olen selline laevakokk, kes võitles tõsiselt laevahaigusega, aga kalu ma ei toitnud,” ütles ta, et oksendanud ta vähemalt ei ole. “Mingist hetkest käib klõps ära, tasakaalukeskus saab aru mis toimub!”