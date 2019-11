Palju õnne! Kristina Pärtelpoeg sai esimese lapse 

Naine tõdes, et kui rasedusest teada sai, oli ta šokis. „Siim (Kristina elukaaslane - toim.) tõi mulle rasedustesti. Ta hakkas poodi minema ja ütlesin talle, et toogu mulle kolm rasedustesti, sest ma tunnen, et ma olen rase. Ta küsis, miks kolm – ütlesin, et kindel olla,” rääkis ta.

„Ta tuli rõdult tuppa, küsis „Ei ole ju?” ja ma ütlesin, et olen küll. Siis ta vaatas mulle otsa ja ütles, et okei, selge ja läks toast välja.” Siiski kinnitas Pärtelpoeg, et mees oli õnnelik ja elevil.

Pärtelpoeg teatas, et ootab oma esimest last mais ning korraldas sõpradele vahva peo, mille käigus tegi teatavaks lapse soo. Kui Pärtelpoja hea sõbranna Brigitte Susanne Hunt arvas, et ta soovib poissi saada, siis Pärtelpoeg vastas, et soovib vaid tervet last, sugu tema jaoks oluline pole.