Müstika Tuleproovi finalist Anzori: eestlaste energeetika on kuidagi eriline ja huvitav Sirje Presnal, Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Tatjana Iljina , täna, 00:01

Gruusia maag Anzori ütleb, et otsus Eesti tuleproovisaates osaleda sündis spontaanselt – tunde pealt. „Mulle tundus, et eestlased on väga toredad ja põneva energiaga,“ põhjendab ta. „Ja nii ongi – see, mida olen saate salvestusnädalate jooksul näinud, on vägev! Kõik tulevad kohe kallistama!“