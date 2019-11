Inimesed Eesti tüdruku ja serbia poisi armastusest sündis kuum tangobänd Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

MUUSIKUTE PERE: Enam ei mängi Mari Poll ja Momir Novakovic mitte ainult ühes ansamblis, vaid neil on ka ühine laps Vidak. Foto: Stanislav Moškov

„Kuna mina elasin Norras ja Momir Šveitsis, siis otsustasime, et kohtume Stockholmis,“ ütleb heledapäine eesti tüdruk Mari, tangoansambli Nortango üks asutajaliikmeist. Ähmasest tutvusest arenes koos ansamblis musitseerides armastus ning nüüd on neil ka ühine pere. Sel suvel kolisid noored muusikud Tallinna, et siduda oma tulevik Eestiga ja mängida kuumade tangorütmidega ennast kohalike südametesse.