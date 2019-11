PALJASTUS: Avicii tähelend sai alguse jultunud pettusest 

Tim Berlingi ehk Avicii muusikukarjäär sai tõelise hoo sisse 2011. aastal, mil ilmus pala "Levels". See tõusis elektroonilise tantsumuusika edetabelite tippu ning vallutas kogu maailma klubid, vahendab Iltalehti.

Selleks, et "Levelsist" saaks hitt, valetas mänedžer Rootsi Universali plaadifirma juhatajale Per Sundinile, et Aviciile on pakutud pala eest teises firmas viit miljonit Rootsi krooni ehk umbes 500 000 eurot. Tegelikult polnud neil ühtki pakkumist.

Sundin oli sunnitud Universali teiste harude bossidelt raha nuruma, et Aviciid üle maksta. Hiljem sai ta teada, et mänedžer oli valetanud. Sundin rääkis saates, et Pournouri oli talle öelnud: "Niimoodi tehaksegi äri". "Ei, minu meelest mitte," kommenteeris Rootsi Universali juht.