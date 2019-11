TOP 14 | Meestepäev: tõelised Maarjamaa kompud, kelle kõrvalt puudub südamedaam 

Henrik Kalmet Foto: Stanislav Moshkov

Valter Soosalu Foto: Erki Pärnaku

Kevadest alates on sahistatud – Marta Laan ja Valter Soosalu teed läksid lahku. Kumbki ei kinnitanud ega lükanud uudist ümber. Küll aga kadusid ühised fotod sotsiaalmeediast. Oktoobris tunnistas Laan, et nende kooselu on tõesti läbi. See tähendab vaid üht – Valter on taas vaba! Rene Puura

Rene Puura Foto: Erki Pärnaku



Mais Anne&Stiilile antud intervjuus tunnistas Rene Puura, et on nii vallaline, kui olla saab. Ja nõnda juba neli aastat. Varasemalt on Puura suhtes olnud näiteks superstaari saate võitnud Liis Lemsaluga ning mingi aeg sahistati, et Puura on koos hoopis näitlejanna Kaisa Seldega. See kuulujutt aga kinnitust ei leidnud. Nii et veel üks andekas ja musikaalne vallaline kompu!



Rannamaja Silver