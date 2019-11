Marilyn Kerro lapseootuse ajal inimesi vastu ei võta: ma ei tee tööd ka suurte summade eest 

"Teie energeetika tunnetamine käib läbi minu enda biovälja, ning hetkel seda lubada endale ei saa. Minu töö emana on kaitsta oma last ja mõlema tervist, sealhulgas hoida aura võimalikult puhtana. Sama kehtib peale pisikese sündi, kuna kõik beebid on 9 kuud kuni aasta peale sündi tugevalt seotud oma ema emotsioonide ja tunnetega," kirjutab ta ja palub mõistmist ja arusaamist.