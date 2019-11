AKTIFOTOSKANDAAL: „Puhastuse" tähe ja teiste kuulsate soomlannade alastipildid said avalikuks 

2014. aastal puhkes aga skandaal, kui mitme prominentse soomlanna kunstipärased aktifotod internetis välja ilmusid. Selgus, et kuulsused, nende seas näiteks endine Miss Soome Sara Chafak ning nimekad näitlejannad Laura Birn ("Puhastus") ja Laura Malmivaara ("Rahutud"), olid lasknud end pildistada Helsingis Bulevardikatul fotostuudios. Selle omanik Henrik Karlberg oli kutsunud tuntud soomlannasid aktifotodele poseerima. Ent 2014. aastal sattusid akti- ja topless-portreed modellide loata avalikkuse ette. Kuna tegu on delikaatse teemaga, pole portreteeritavad soovinud juhtumist rääkida.

Samades kuritegudes on kahtlustatav ka piltniku abikaasa Kia, kuid temagi oli aastaid kadunud. Seetõttu on kohtuprotsess venima jäänud. Nüüd aga on Karlbergid tabatud ning õigusemõistmine saab alata.