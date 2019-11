Meghani narkomaanist vennapoeg liigub jõudsalt üledoosi poole 

Daily Mail avaldab oma veebiküljel rea fotosid, kus 28aastane Thomas Dooley-Markle oma veoauto esiistmel porgandpaljalt narkootikume pruugib. Paistab, et meelemürkide mõju all kipub Thomas riideid seljast kiskuma. Septembris vahistati ta Los Angeleses Hollywood Boulevardil narkouimas ja ihualasti ringi tuiavana ja arusaamatult vatravana - tal oli ümber olnud vaid käterätik, kuid see pudenenud maha.

Homoseksuaalse Thomase endine kallim Martin Zepeta väidab, et noormehe narkosõltuvus muutus iseäranis rängaks mullu detsembris, kui purunes Thomase abielu. Zepeta kardab, et Thomas võib peatselt üledoosi surra, ning on anunud, et ta abi otsiks. "Ta on üks toredamaid inimesi maailmas," kinnitab Thomase endine poiss-sõber. Kuid Martin on mures: kord nägi ta, kuidas Thomas käis 24 tunni jooksul vähemalt 15 korda metamfetamiini ostmas ja pruukimas. "Ma arvan, et see võib lõpuks ta tappa."