Mötley Crüe tuleb viis aastat pärast hüvastijätukontserti jälle kokku 

BBC Newsi teatel oli Mötley Crüe enne 2014.-2015. aasta väidetavat hüvastijätuturneed allkirjastanud lepingu, mida nad toonasel pressikonverentsil nimetasid tuuritamise lõpetamise leppeks. Kuid eile YouTube'is avaldatud videoklipis lendas leping pauguga õhku. "See leping on läinud, sest terve uus põlvkond fänne nõuab, et bänd tuleks uuesti kokku," seletab Mötley Crüe oma avalduses.

2014. aasta intervjuus oli bassimees Nikki Sixx kinnitanud, et nad ei tohi lepingu järgi enam eales koos mängida. "Võiksime oma lepingut rikkuda ainult siis, kui kõik neli liiget sellega nõus oleksid. Aga me teame, et see ei juhtu iial. Bändis on inimesi, kes keelduvad seda eales tegemast, ja mina olen üks neist. Ükski rahasumma ei sunniks mind seda eales tegema, sest oleme nii uhked selle üle, kuidas me sellele lõpu teeme."