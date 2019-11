SÜDAMEVALU: kuuenda lapse ootel näitleja tunnistab oma naise raseduse katkemist 

2010. aastal abiellunud paari pesamuna Gwendolyn sündis mullu juunis. Jamesil ja Kimberlyl on veel neli last: Olivia (9), Joshua (7), Annabel Leah (5) ja Emilia (3).

"Mu abikaasa Kimberly ja mina elasime üle iga lapseootel vanema kõige hullema õudusunenäo," pihtis James kaamera ees. "Me jäime lapsest ilma. See väike hingeke, keda me oma perre avasüli ootasime, läks otse teispoolsusesse," rääkis näitleja emotsionaalses videoklipis. Kimberly on varem üle elanud kolm nurisünnitust.