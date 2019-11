Andres Kõpper teismeeas valminud kaklusfilmidest: kakluskoreograafia oli usutavam kui mõnes tänapäeva odavas seriaalis 

"Sõber õppis põhikooli ajal lavakaklust ja sealt saime päris palju baasteadmisi. Meie kakluskoreograafia, kui olime 15 aastased, oli usutavam kui tänapäeva mõnes odavas seriaalis," tunnistas Kõpper. "Kaklus või illusiooni loomine tulid meil päris hästi välja. Olime ise operaatorid, režissöörid, näitlejad, monteerijad." Mõni video on Kõpperi sõnul leitav ka Youtube´ist. Pärast gümnaasiumi lõppu läks Kõpper õppima televisiooni ja meediat Balti Filmi- ja Meediakooli. "Seal sain aru, et see, mida eelnevalt teinud olime, on puhas jama."