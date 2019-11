Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas reisimees Eestit ja eestlasi kirjeldas  

Adam Olearius (see on kirjanikunimi, tegelikult oli perenimi Ölschläger) sai võimaluse Tallinnas talve veeta ja tagasiteel Mülleri tütre naiseks kosida. Ühtlasi oma reisiraamatus eestlastest rääkida.

Talupojad olla veidrate ebausukommetega ja nõidumist tundev võlurirahvas, kus oskusi vanadelt noortele edasi antakse. Füüsise poolest on mehed proportsioonis ja naised seksuaalselt ligitõmbavad. Üldiselt on aga tegu harimatu rahvaga, kes sakslasi suurt ei salli, nendega rääkida ei taha ega kipu neile teed andma. Olearius puistab vahele pikantseid lugusid, millest mõni on selgelt laenuline – näiteks jutt karukoopas vangis olnud naisest. Ta esitleb kohalikke pulmakombeid ja räägib, kuidas mõisas talupoegi pekstakse. Kirjeldused on rohkelt illustreeritud.